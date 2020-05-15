Роскошный выстрел Фреда в девятку ворот Александрии – через год бразилец стал самой дорогой продажей в истории Шахтера

Хавбек Фред во времена выступлений за Шахтер забивал не слишком часто, зато очень эффектно.

Один из шедевров бразильца попал в рубрику "Гол дня" в официальном Твиттере "горняков".

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Фред сравнял счет в матче 5 тура УПЛ 2017/18 против Александрии. Звезда Шахтера удачно сыграл на подборе после стандарта и ударом в касание поразил девятку – никаких шансов для Юрия Панькива. Во втором тайме Феррейра вывел дончан вперед – гостевая победа 2: 1.

Добавим, что после сезона 2017/18 Шахтер смог очень выгодно продать Фреда. Манчестер Юнайтед заплатил за полузащитника 60 млн евро, что стало самым дорогим трансфером на выход в истории "горняков".

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