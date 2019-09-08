Роскошный "сухой лист" из чемпионата Бразилии – пострадали бывшие звезды УПЛ

В основе хозяев вышли две бывшие звезды чемпионата Украины – защитник Данило Авелар (Карпаты) и хавбек Жадсон (Шахтер). Коринтианс уверенно захватил инициативу и получил перевес в два гола по итогам первого тайма. Впрочем, Сеара проявила незаурядный характер и смогла отыграться в противостоянии с бразильским грандом.
Настоящей вишенкой на торте стал "сухой лист" от Карвалью в компенсированное время, который и спас очко для команды. 24-летний форвард прямым ударом с углового идеально закрутил мяч в ворота Кассио Рамоса – 2:2.