Роскошный "сухой лист" из чемпионата Бразилии – пострадали бывшие звезды УПЛ

Представители бразильской Серии А продолжают дарить настоящие произведения футбольного искусства.

Нападающий Сеары Леандро Карвальо поразил публику великолепным голом с углового в гостевом матче против Коринтианса.

Курьезный автогол Пашаева в видеообзоре матча Уэльс – Азербайджан –​​​​​​​ 2:1

В основе хозяев вышли две бывшие звезды чемпионата Украины – защитник Данило Авелар (Карпаты) и хавбек Жадсон (Шахтер). Коринтианс уверенно захватил инициативу и получил перевес в два гола по итогам первого тайма. Впрочем, Сеара проявила незаурядный характер и смогла отыграться в противостоянии с бразильским грандом.

Давинсон Санчес грубо толкнул Неймара в рекламный щит – бразилец был не готов к такому "приветствию"

Настоящей вишенкой на торте стал "сухой лист" от Карвалью в компенсированное время, который и спас очко для команды. 24-летний форвард прямым ударом с углового идеально закрутил мяч в ворота Кассио Рамоса – 2:2.

Шедевр Карвалью на 4:34: