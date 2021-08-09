Реал и Милан не смогли выявить победителя в товарищеском матче. Поединок завершился без голов.

Товарищеский матч

Реал Мадрид – Милан – 0:0

Нереализованный пенальти: Бейл, 41

В конце концов, это именно тот случай, когда результат обманчив. Команды создали достаточно острых моментов, но голкиперы были на высоте. До перерыва продемонстрировал свое мастерство Майк Меньян. Француз даже отразил пенальти от Гарета Бейла, доказав, что фанам Милана не стоит волноваться из-за ухода Доннаруммы.

Лунин сыграл за Реал в матче с Миланом – чудо-сейв и сухой поединок украинца, незабитый пенальти, дебют Алабы

Наш Аднрий Лунин появился на поле после перерыва, но тоже успел себя проявить. Украинский голкипер совершил эффектный сейв после удара Браима Диаса из-за пределов штрафной.