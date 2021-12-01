Роскошный проход Пихаленка в видеообзоре матча ЛНЗ – СК Днепр-1 – 0:2
1 декабря 22:33 - Читати українською
СК Днепр-1 на классе одолел ЛНЗ в матче 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Игорь Когут 53’
53’ Игорь Когут
Подопечные Йовичевича отгрузили по голу в каждом из таймов. До перерыва красиво отличился Пихаленок. Хавбек сборной Украины накрутил несколько соперников и точно пробил в нижний угол.
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Днепряне удвоили преимущество на 53-й минуте. Быстрая комбинация вывела Лучкевича на свободное пространство, и финалист Лиги Европы 2014/15 отдал удобную передачу под удар Когута – 0:2.
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