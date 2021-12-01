СК Днепр-1 на классе одолел ЛНЗ в матче 1/8 финала Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Подопечные Йовичевича отгрузили по голу в каждом из таймов. До перерыва красиво отличился Пихаленок. Хавбек сборной Украины накрутил несколько соперников и точно пробил в нижний угол.

СК Днепр-1 последним пробился в четвертьфинал Кубка Украины – проход в стиле Месси и комбинация принесли победу над ЛНЗ

Днепряне удвоили преимущество на 53-й минуте. Быстрая комбинация вывела Лучкевича на свободное пространство, и финалист Лиги Европы 2014/15 отдал удобную передачу под удар Когута – 0:2.