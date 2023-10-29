Роскошный перформанс Холланда в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:3
21:50 - Читати українською
Манчестер Сити разгромил в дерби Манчестер Юнайтед в 10-м туре АПЛ. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
Эрлинг Холанд 26’
Эрлинг Холанд 49’
Фил Фоден 80’
26’ Эрлинг Холанд
49’ Эрлинг Холанд
80’ Фил Фоден
Команда Пепа Гвардиолы без проблем добыла важные три очка в манчестерском дерби. Героем матча стал Эрлинг Холанд, который дважды забил сам, а также ассистировал Фодену при третьем голе. Онана совершил несколько хороших сейвов, но они не спасли Манчестер Юнайтед от разгрома.
Манчестер Сити разгромил в дерби Манчестер Юнайтед – Онана держал интригу, но Холанд оформил дубль+ассист
Манчестер Сити сейчас находится на третьей строчке с 24 баллами, уступая Арсеналу, который имеет такое же количество очков, по дополнительным показателям. Манчестер Юнайтед расположился на восьмом месте с 15 пунктами.
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