Манчестер Сити разгромил в дерби Манчестер Юнайтед в 10-м туре АПЛ. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Команда Пепа Гвардиолы без проблем добыла важные три очка в манчестерском дерби. Героем матча стал Эрлинг Холанд, который дважды забил сам, а также ассистировал Фодену при третьем голе. Онана совершил несколько хороших сейвов, но они не спасли Манчестер Юнайтед от разгрома.

Манчестер Сити разгромил в дерби Манчестер Юнайтед – Онана держал интригу, но Холанд оформил дубль+ассист

Манчестер Сити сейчас находится на третьей строчке с 24 баллами, уступая Арсеналу, который имеет такое же количество очков, по дополнительным показателям. Манчестер Юнайтед расположился на восьмом месте с 15 пунктами.