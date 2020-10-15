Польша в большинстве разбила Боснию и Герцеговину в матче 4-го тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Польша – Босния и Герцеговина.

Поляки захватили контроль над игрой, и уже на 15 минуте получили численное преимущество – Ахмеходжич завалил Левандовски, который выбегал один на один с вратарем. Роберт уже к 30 минуты имел оформить дубль, однако сначала чудом не забил с близкого расстояния, а позже пробил в штангу.

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Левандовски до перерыва таки отличился, расстреляв голкипера, а в дополнительное время нападающий классно ассистировал Линетти, закинув мяч за спины защитникам. В начале второй половины Левандовски оформил дубль, замкнув передачу Клиха из глубины.

Благодаря этой победе поляки стали лидером группы A1, имея в активе 7 очков, Босния с 2 пунктами остается аутсайдером.