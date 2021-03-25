Ирландия открыла счет, но не смогла удержать преимущество до перерыва – Влахович воспользовался скидкой Тадича. Переломным моментом стал выход Александара Митровича на замену. Форвард Фулхэма оформил дубль за 6 минут и фактически гарантировал победу Сербии.

Отбор на ЧМ-2022: Хорватия сенсационно проиграла Словении, Португалия победила Азербайджан только благодаря автоголу

Особенно красивым получился первый гол мощного нападающего – с неудобной позиции забросил парашют за шиворот голкиперу. Следует отметить и Тадича, который выступал ассистентом во всех трех голах хозяев. Коллинз сократил отставание до минимума, но на большее ирландцам не хватило времени.