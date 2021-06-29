Во время Евро-2020 и Копа Америка нужно хорошенько постараться, чтобы привлечь внимание к молодежному футболу.

Это удалось атакующему полузащитнику Сантоса Лукасу Барбосе, выступающему за команду U-20.

Шик оформил потенциальный гол Евро-2020 – сумасшедший удар с центра поля

Уже в первом туре молодежного Бразилейрао, возможно, был забит гол сезона. Сантос минимально обыграл Спорт Ресифи. Единственный мяч в свой актив записал Барбоса, который ударом с центра поля заставил капитулировать голкипера соперника.

Напомним, что подобный мяч мы недавно имели возможность видеть на Евро-2020. Форвард сборной Чехии Патрик Шик в похожем стиле забил Шотландии.

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