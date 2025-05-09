В ответном поединке 1/2 финала второго по силе еврокубка МЮ во второй раз разгромил Атлетик (4:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Атлетик вышел вперед на 31-й минуте: Хаурегисару удался удар из-за пределов штрафной в правую девятку. Сравнять Манчестер Юнайтед сумел лишь в середине второго тайма – Маунт с разворота закрутил в дальний угол.

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Через некоторое время Каземиро откликнулся на навес со стандарта в штрафную и головой направил мяч в сетку. Впоследствии Хёйлунд элегантно переправил сферу в ворота после прострела Бруну. А уже в добавленное время дубль оформил Маунт, стрельнув с центра поля в пустые ворота (голкипер вышел далеко в поле, а защитники не успели подстраховать).