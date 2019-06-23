Роскошный голевой пас в рамках КАН-2019 – автор шедевра оказался ненужным Челси

Поединок стартового тура в группе B Кубка африканских наций между сборными Нигерии и Бурунди завершился минимальной победой "суперорлов" благодаря классным индивидуальным действиям Олы Айны.

Аутсайдер держал ворота на замке на протяжении почти всего матча, но на 77-й минуте и оборонительные редуты Бурунди дали сбой.

Парад шедевральных голов в видеообзоре матча Бельгия U-21 – Италия U-21 – 1:3

Поспособствовал этому латераль команды Нигерии Ола Айна. Он прорвался по левому флангу, сместился в центр и роскошным пасом пяткой вывел на свидание с кипером Одиона Игало. Для форварда Шанхай Шэньхуа завершить эпизодом голом оказалось делом техники.

К слову, Айна несколько недель назад перешел из Челси в итальянский Торино, в котором провел сезон 2018/19 на правах аренды. "Синие" получили за него ориентировочно 10 млн евро.