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Роскошный голевой пас в рамках КАН-2019 – автор шедевра оказался ненужным Челси

10:02 54 Читати українською
Роскошный голевой пас в рамках КАН-2019 – автор шедевра оказался ненужным Челси
Ола Айна (справа) / Daily Post – Nigeria News

Поединок стартового тура в группе B Кубка африканских наций между сборными Нигерии и Бурунди завершился минимальной победой "суперорлов" благодаря классным индивидуальным действиям Олы Айны.

Аутсайдер держал ворота на замке на протяжении почти всего матча, но на 77-й минуте и оборонительные редуты Бурунди дали сбой.

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Поспособствовал этому латераль команды Нигерии Ола Айна. Он прорвался по левому флангу, сместился в центр и роскошным пасом пяткой вывел на свидание с кипером Одиона Игало. Для форварда Шанхай Шэньхуа завершить эпизодом голом оказалось делом техники.

К слову, Айна несколько недель назад перешел из Челси в итальянский Торино, в котором провел сезон 2018/19 на правах аренды. "Синие" получили за него ориентировочно 10 млн евро.

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