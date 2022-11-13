Александрия обыграла Верес (3:2) в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Верес постепенно выпадает из когорты лидеров, а вот Александрия проверку дистанцией проходит более успешно. Подопечные Юрия Гуры вполне по праву находятся в зоне еврокубков. Команда Юрия Вирта проиграла 4 из последних 5 матчей.

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Счет в отчетном матче классным ударом со штрафного открыл Мирошниченко. Верес отыгрался еще до перерыва, но во втором тайме снова дал сопернику выйти вперед. В компенсированное время, казалось, ровенчанам удалось избежать поражения, но на 90+7 Костышин забил победный мяч для Александрии.