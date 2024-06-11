"Фараоны" играли против Гвинеи-Бисау в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Мохамед Салах в матче оформил свой очередной гол за сборную Египта.

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Египтяне проигрывали до 70 минуты. Салах исправил ситуацию и принес своей команде ничью. Форвард самостоятельно ворвался в штрафную площадь с фланга, сместился к центру и мощно пробил. Для Мохамеда этот гол стал 55 за национальную команду.

Сборная Египта сыграет в отборе к ЧМ-2026 четыре матча и не потерпела ни одного поражения. "Фараоны" имеют 10 баллов и опережают Гвинею-Бисау на четыре пункта.