Первая лига, 1 тур

Нива Т – Полесье – 1:0

Гол: Семенина, 47

Изюминку этой встрече добавляло противостояние бывших тренеров Олимпика. Более того, в феврале именно Юрий Калитвинцев заменил Игоря Климовского во главе донецкой команды. Сегодня же победа была за последним.

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Единственный мяч в этом матче вышел роскошным. Взятие ворот организовали два Игоря – Гатала прорвался с левого фланга в штрафную и пяткой покатил на ход партнеру, а Семенина откликнулся на пас партнера и заставил капитулировать голкипера житомирян.