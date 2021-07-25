Роскошный гол определил победителя в дуэли экс-тренеров Олимпика – видеообзор матча Нива Тернополь – Полесье
Тернопольская Нива обыграла житомирское Полесье в рамках 1-го тура Первой лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Первая лига, 1 тур
Нива Т – Полесье – 1:0
Гол: Семенина, 47
Изюминку этой встрече добавляло противостояние бывших тренеров Олимпика. Более того, в феврале именно Юрий Калитвинцев заменил Игоря Климовского во главе донецкой команды. Сегодня же победа была за последним.
Первая лига: тернопольская Нива минимально обыграла Полесье, Кривбасс разгромил Олимпик с дебютным голом Хобленко
Единственный мяч в этом матче вышел роскошным. Взятие ворот организовали два Игоря – Гатала прорвался с левого фланга в штрафную и пяткой покатил на ход партнеру, а Семенина откликнулся на пас партнера и заставил капитулировать голкипера житомирян.