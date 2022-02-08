Динамо обыграло Динамо Тбилиси (1:0) в одном из последних спаррингов на втором зимнем сборе. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч 8 февраля 2022 года

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 1:0

Гол: Кулач, 21

Команды провели интересный насыщенный матч. Моменты регулярно возникали у обоих ворот, но забить удалось только раз. Сделал это Владислав Кулач, который роскошным ударом из-за пределов штрафной поразил цель.

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До завершения второго зимнего сбора подопечные Мирчи Луческу проведут еще один спарринг. Следующую игру Динамо Киев проведет 10 февраля против боснийского клуба Широки Бриег.