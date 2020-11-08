Роскошный гол экс-конкурента Зинченко в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:0
РБ Лейпциг разгромил Фрайбург в матче 9-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – Фрайбург.
РБ Лейпциг вышел вперед в первом тайме, когда Конате замкнул скидку Мукиеле после розыгрыша штрафного. Во второй половине "быки" удвоили преимущество благодаря реализованному пенальти Забитцера. Эффектную точку поставил Анхелиньо, классным ударом со штрафного попав в ближнюю девятку.
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Благодаря этой победе РБ Лейпциг набрал 16 очков и продолжает преследовать Баварию в борьбе за первое место, Фрайбург с 6 пунктами остался четырнадцатым.
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