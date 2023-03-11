Наполи одолел Аталанту в рамках 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Аталанта после великолепного начала 2023 года неожиданно посыпалась в феврале – 5 поражений за последние 7 матчей. На фоне лидера чемпионата команда Джан Пьеро Гасперини выглядела обреченной.

Наполи уверенно одолел Аталанту и оторвался от Интера уже на 18 очков.

Наполи не смог открыть счет в первом тайме, но после перерыва справился с этой задачей. Финты Хвичи оказались слишком сложными для бергамасков. Грузин одним движением убрал сразу трех соперников и отправил мяч в сетку ворот Муссо. Немного позже Ррахмани удачно пришел на стандарт и установил окончательный счет – 2:0.