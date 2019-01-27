Роскошный гол Ди Франко в видеообзоре матча Карпаты – Ружомберок – 1:2

Карпаты уступили Ружомбероку в товарищеском матче (1:2) смотрите видео голов и обзор матча.

Товарищеский матч

Карпаты – Ружомберок – 1: 2

Голы: Ди Франко – Мустеданагич, 49, Бренкус, 77

Карпаты уступили Ружомбероку в контрольном матче

В первом тайме команды не активно атаковали, фактически первый полумомент завершился голом Карпат. Ди Франко принял мяч перед штрафной соперника и слету пробил в верхний угол ворот Ружомберока.

Правда, во втором тайме "зеленые львы" пропустили дважды. Как итог – поражение 1:2 во втором матче на первых турецких сборах.