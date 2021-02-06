Фиорентина проиграла Интеру в 21 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

На 31 минуте Барелла открыл счет роскошным обводным ударом из-за пределов штрафной. Хандановичу пришлось совершить героическое спасение, чтобы уберечь свои ворота. Голкипер Интера перевел в перекладину пушку Бонавентуры, а затем справился и с добиванием Бираги.

Интер уверенно победил Фиорентину и возглавил турнирную таблицу Серии А

После перерыва Перишич окончательно успокоил Фиорентину. Хорват получил мяч на пустые ворота после фирменного флангового прорыва Хакими. 0:2 – Интер уверенно победил и по крайней мере на двое суток забрал у Милана звание лидера Серии А.