Роскошный гол Бареллы и двойной суперсэйв Хандановича в видеообзоре матча Фиорентина – Интер – 0:2
10:29 - Читати українською
Фиорентина проиграла Интеру в 21 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Николо Барелла 31’
Иван Перишич 52’
31’ Николо Барелла
52’ Иван Перишич
На 31 минуте Барелла открыл счет роскошным обводным ударом из-за пределов штрафной. Хандановичу пришлось совершить героическое спасение, чтобы уберечь свои ворота. Голкипер Интера перевел в перекладину пушку Бонавентуры, а затем справился и с добиванием Бираги.
Интер уверенно победил Фиорентину и возглавил турнирную таблицу Серии А
После перерыва Перишич окончательно успокоил Фиорентину. Хорват получил мяч на пустые ворота после фирменного флангового прорыва Хакими. 0:2 – Интер уверенно победил и по крайней мере на двое суток забрал у Милана звание лидера Серии А.
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