Тоттенхэм довольно быстро вышел вперед. Бергвейн в борьбе с несколькими соперниками вышел победителем и мощным ударом поразил ворота. Однако радость "шпор" была недолгой.

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Настоящим антигероем стал Серхио Регилон. Сначала испанский защитник забил в собственные ворота – удар получился на славу. А под конец тайма игрок был одним из тех, кто затруднился как следует выбить мяч, подарив его сопернику, который не простил. На второй тайм команды голов не оставили.

После этого матча ни Тоттенхэм, ни Астон Вилла не изменили своего положения в турнирной таблице АПЛ. Бирмингемцы остались 11-ми, а "шпоры" – шестыми.