Словения не оставила живого места на Мальте в 7-м туре квалификации на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи.

Мальта – Словения – 0:4

Голы: Иличич, 27, 60, Шпорар, 50, Шешко, 67

"Ребята" без проблем разгромили хозяев, забив 4 безответных мяча. Но второй и третий голы были по-настоящему красивыми. Сначала Санди Ловрич пятой в одно касание скинул Шпорару, а тот точно пробил.

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Уже через 10 минут в штрафной Мальты с мячом встретился Йосип Иличич. Одноклубник Малиновского легко убрал оппонентов и неотразимо пробил в дальний угол. Словения набрала 10 очков и поднялась на третье место в группе H, Мальта с 4-мя зачетными баллами осталась предпоследней.