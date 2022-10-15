Роскошный ассист Ярмоленко не спас Аль-Айн от поражения – команда Реброва застряла в середине таблицы
Аль-Айн очень нестабильно начал защиту своего чемпионского титула.
Чемпионат ОАЭ, 6 тур
Аль-Айн – Аль-Вахда – 2:3
Голы: Рахими, 13, 57 – А. Силва, 43, Ж. Педру, 45, Барман, 47 (аг)
После посредственного старта команда Реброва выиграла 2 матча подряд и подобралась к группе лидеров. В гости приехала Аль-Вахда, которая также выиграла 2 предыдущих тура.
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Андрей Ярмоленко уже привычно вышел в старте и принял участие в первой голевой атаке Аль-Айна. Украинец отдал партнеру в правый фланг, откуда пошла подача под четкое завершение от Суфьяна Рахими. Хозяева долго держали преимущество, но развалились перед отдыхом. Победитель Евро-2016 Адриен Силва сравнял счет, а Жоау Педру и вовсе вывел Аль-Вахду вперед.
Ребров в перерыве не смог достучаться до подопечных, которые сразу пропустили по возвращении на поле. Барман курьезно замкнул прострел в свои ворота. Надежду Аль-Айну вернул Рахмани. Ярмоленко роскошной передачей на 40 метров нашел Суфьяна – марокканец первым касанием обработал мяч, а вторым с лета влепил в ворота.
Аль-Вахда сохранила победу, догнав Аль-Айн в турнирной таблице (по 10 очков). Отставание команды Реброва от лидера (Аль-Шарджи) может возрасти до 6 пунктов.
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