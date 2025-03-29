Динамо на выезде одолело Рух в матче 22-го тура УПЛ сезона 2024/25, который состоялся 29 марта 2025 года. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

Матч Рух – Динамо стал заключительным в субботней части 22-го тура. Киевляне сразу взяли под контроль игру, а первый гол на 11-й минуте стал результатом быстрой атаки и классного разрезного паса Буяльского на Ваната, который вывел один на один Ваната. Владислав легко открыл счет в матче.

Динамо легко обыграло Рух и сохранило отрыв – Буяльский шикарно ассистировал Ванату и забил сам

В середине первого тайма Динамо удвоило свое преимущество: после комбинации с участием Ярмоленко и Шапаренко Буяльский забил красивым ударом в падении. Во второй половине Динамо вышло в эконом-режим, пытаясь избежать травм накануне Кубка Украины. Рух, который старался больше атаковать, так и не смог сократить отставание.

Киевляне победили 2:0 и имеют в своем активе уже 54 балла, опережая вторую Александрию на 4 балла, а Шахтер, который имеет игру в запасе – на 10.

Динамо легко обыграло Рух и сохранило отрыв – Буяльский шикарно ассистировал Ванату и забил сам