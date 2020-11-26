Аякс спокойно разобрался с датским Митьюлландом в 4 туре ЛЧ 2020/21. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Лига чемпионов, 4 тур

Группа D

Аякс – Митьюлланд – 3:1

Голы: Гравенберх, 47, Мазрауи, 49, Нерес, 66 – Мабиль, 81 (пен)

Удаление: Святченко, 90+1 (М)

Первый тайм поединка на Амстердам Арене завершился без голов, а сразу после перерыва хозяева забили – роскошный удар под перекладину удался Райану Гравенберху. Сразу же Мазрауи удвоил преимущество Аякса, завершив стремительную атаку.

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Давид Нерес красивым дальним ударом сделал счет 3:0. Датчан хватило лишь на гол престижа – Мабиль реализовал пенальти. Уже в компенсированное время Митьюлланд остался вдесятером – Эрик Святченко получил красную карточку. Теперь защитник украинского происхождения пропустит поединок следующего тура против Аталанты.

Аякс набрал 7 баллов и занимает второе место квартета. Митьюлланд все еще не набрал ни одного очка – как следствие, последняя позиция.

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