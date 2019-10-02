Роскошное выступление Хакими в видеообзоре матча Славия – Боруссия Д – 0:2

Боруссия Дортмунд одержала уверенную победу в гостевом матче второго тура Лиги чемпионов против пражской Славии. Смотрите видео голов и главных моментов поединка на сайте "Футбол 24".

Гости завладели инициативой с первых минут встречи. Именно Боруссия открыла счет после нескольких неудачных попыток от Славии. Ашраф Хакими классно протащил мяч по правому флангу, оставил в дураках защитника и голкипера и отправил круглого в сетку ворот.

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После перерыва игроки чешской команды попытались отыграться, но надежно играл голкипер "шмелей" Роман Бурки. Перед финальным свистком тот же Хакими поставил точку во встрече, отметившись дублем – 0:2.

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Благодаря победе дортмундцы захватили лидерство в группе F, а Славия с одним очком рискует стать аутсайдером квартета.