toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
МАРИУПОЛЬ - БОРДО ЗАРЯ - БРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЕВРОПЫ

Роскошная жена Дани Алвеса в сексуальном стиле занимается глажкой – откровенные фото и видео

18:58 266 Читати українською
Роскошная жена Дани Алвеса в сексуальном стиле занимается глажкой – откровенные фото и видео
Джоанна Санс

Джоанна Санс – топ-модель, ангел Victoria Secret и жена защитника ПСЖ Дани Алвеса.

Сексуальная брюнетка родилась на Канарских островах и мечтала стать психологом, пока в 17 лет не попала на подиум на Неделе моды в Мадриде.

В Испании она встретила свою любовь – в то время Дани Алвес играл за Барселону, и красавица, которая на протяжении многих лет болела за Реал, пошла на кардинальный шаг ради мужа и стала ярой фанаткой каталонского клуба.

Кроме футбола и моды Джоанна увлекается музыкой и танцами, что и демонстрирует в своих свежих роликах в социальной сети Инстаграм.

"Она затмит невесту Роналду", – испанские СМИ сходят с ума от девушки Лунина

Cleaning day like @jlo part I

Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

Cleaning day like @jlo part II

Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

Твіттеріада. Маркевич ризикує життям, Коноплянка – у сенсаційному ракурсі, а сексі-леді оголюється заради Роналду

Теги
Жены футболистов Фанатки Дани Алвес Дани Алвес Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Мариуполь – Бордо: украинцы быстро открыли счет
    Ліга Європи — 20:18102 Мариуполь – Бордо: украинцы быстро открыли счет
17
мин
Бешикташ
21:00
ЛАСК
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук