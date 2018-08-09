Роскошная жена Дани Алвеса в сексуальном стиле занимается глажкой – откровенные фото и видео

Джоанна Санс – топ-модель, ангел Victoria Secret и жена защитника ПСЖ Дани Алвеса.

Сексуальная брюнетка родилась на Канарских островах и мечтала стать психологом, пока в 17 лет не попала на подиум на Неделе моды в Мадриде.

В Испании она встретила свою любовь – в то время Дани Алвес играл за Барселону, и красавица, которая на протяжении многих лет болела за Реал, пошла на кардинальный шаг ради мужа и стала ярой фанаткой каталонского клуба.

Кроме футбола и моды Джоанна увлекается музыкой и танцами, что и демонстрирует в своих свежих роликах в социальной сети Инстаграм.

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