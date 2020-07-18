Роскошная бисиклета, курьезный автогол и два грубых удаления в видеообзоре матча Норвич – Бернли – 0:2

Норвич продолжил свою ужасную серию поражением от Бернли (0:2). Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Хозяева сами придумали себе проблемы двумя нелепыми удалениями в первом тайме. Буэндиа ударил Вествуда локтем по голове, а Дрмич прыжком двумя ногами вперед чуть не покалечил Питерса.

Норвич в матче с двумя удалениями уступил Бернли

Бернли успел воспользоваться подарками еще в первом тайме – Вуд красивым ударом через себя открыл счет. После перерыва позор Норвича продолжился. Центрбек "канареек" Годфри неуклюже срезал мяч в собственные ворота, оформив итоговые 0:2.