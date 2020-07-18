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Роскошная бисиклета, курьезный автогол и два грубых удаления в видеообзоре матча Норвич – Бернли – 0:2

18 июля 22:57 - Читати українською
Роскошная бисиклета, курьезный автогол и два грубых удаления в видеообзоре матча Норвич – Бернли – 0:2
Норвич – Бернли – 0:2 – видеообзор матча

Норвич продолжил свою ужасную серию поражением от Бернли (0:2). Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

36’ Эмилиано Буэндиа
45+3’ Йосип Дрмич
 
Крис Вуд 45+5’
Бен Годфри 81’
36’ Эмилиано Буэндиа
45+3’ Йосип Дрмич
45+5’ Крис Вуд
81’ Бен Годфри

Хозяева сами придумали себе проблемы двумя нелепыми удалениями в первом тайме. Буэндиа ударил Вествуда локтем по голове, а Дрмич прыжком двумя ногами вперед чуть не покалечил Питерса.

Норвич в матче с двумя удалениями уступил Бернли

Бернли успел воспользоваться подарками еще в первом тайме – Вуд красивым ударом через себя открыл счет. После перерыва позор Норвича продолжился. Центрбек "канареек" Годфри неуклюже срезал мяч в собственные ворота, оформив итоговые 0:2.

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Теги
Англия Видеоновости Норвич Норвич Бернли Бернли Норвич - Бернли
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