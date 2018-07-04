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Росель мог приобрести нелегальную печень Абидалю для трансплантации

10:12 15 Читати українською
Росель мог приобрести нелегальную печень Абидалю для трансплантации
Эрик Абидаль и Сандро Росель / фото: marca

Бывшего президента Барселоны Сандро Роселя подозревают в покупке нелегальной печени для трансплантации Эрику Абидалю.

Гражданская гвардия и Национальная полиция Испании перехватила по крайней мере четыре телефонных звонка Сандро Роселя, в которых экс-президент Барселоны признает, что купил нелегальную печень для трансплантации бывшему игроку каталонцев Эрику Абидалю, сообщает El Confidencial.

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На одном из звонков собеседник обращается к Роселю: "Видно одну вещь, Сандро... Это могут использовать против нас, мы купили незаконную печень для этого парня, и мы сообщили, что она от двоюродного брата. Мы заплатили ему за два года контракта, что оставался". На что Росель отвечает: "Да, да, да".

Напомним, что Абидалю пересадили печень в 2012 году для преодоления рака. В то время Барселона сообщила, что печень была подарена кузеном игрока Жераром.

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Эрик Абидаль Эрик Абидаль Барселона Барселона Испания Сандро Росель
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