Росель: Если бы я не был президентом Барселоны, то не попал бы в тюрьму

Бывший президент Барселоны Сандро Росель считает, что оказался в тюрьме исключительно из-за того, что работал в каталонском клубе.

"Если бы я не был президентом Барселоны, я бы не попал в тюрьму. У меня нет в этом сомнений. Не думаю, что проводилось бы расследование в отношении бизнеса, никто не шпионил бы за мной, я бы не подвергался агрессивному преследованию налоговой.

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Все это продолжается по сей день. С момента, как я был избран президентом Барселоны, налоговая проверила меня 72 раза. Совпадение?" – цитирует Роселя Mundo Deportivo.

Напомним, в мае 2017 года бывшего президента Барселоны обвинили в причастности к отмыванию 15 млн евро через офшоры. Представители обвинения требовали для Сандро сурового наказания: 11 лет тюремного заключения и штраф в размере 59 млн евро за "отмывание" средств. Однако год назад Росель был оправдан судом и вышел на свободу после 643 дней в тюрьме.

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