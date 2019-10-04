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Рони Лопеш оставил в дураках сразу двух игроков АПОЭЛа – момент дня в Лиге Европы

09:29 49 Читати українською
Рони Лопеш оставил в дураках сразу двух игроков АПОЭЛа – момент дня в Лиге Европы
Рони Лопеш (слева) / фото: ФК Севилья

Полузащитник Севильи Рони Лопеш отличился прекрасным дриблингом в матче 2-го тура Лиги Европы против АПОЭЛа.

17’ Хавьер Чичарито
 
17’ Хавьер Чичарито

Полузащитник Севильи Рони Лопеш украсил матч 2-го тура Лиги Европы против АПОЭЛ.

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Португалец избежал защитника и сразу же проснулся втором мяч между ног. Этот дриблинг выбран лучшим моментом дня в Лиге Европы.

Напомним, Севилья минимально переиграла АПОЭЛ (1:0) и возглавила группу A.

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Лига Европы Видеоновости Севилья Севилья АПОЭЛ АПОЭЛ Рони Лопеш Рони Лопеш Севилья - АПОЭЛ
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