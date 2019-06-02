Роналду звонком пригласил в Ювентус звезду Баварии – Анчелотти хочет переманить хавбека в Наполи

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду пытается организовать переезд в Турин атакующего полузащитника мюнхенской Баварии Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат мадридскому Реалу.

34-летний португалец позвонил колумбийцу в FaceTime и пригласил в ряды "Старой синьоры". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bild.

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Руководство Ювентуса якобы не против рассмотреть вариант с подписанием Хамеса. В пользу потенциального трансфера и то, что у хавбека Баварии и Роналду один агент – Жорже Мендеш.

Сезон 2018/19 Хамес Родригес провел в Баварии на правах аренды из мадридского Реала. Мюнхенцы имеют право выкупа лучшего бомбардира ЧМ-2014 за 42 млн евро, но не воспользуются им. Также на него не рассчитывает и наставник "сливочных" Зинедин Зидан.

Другим претендентом на колумбийского атакующего хава является Наполи. В подписании Хамеса лично заинтересован главный тренер "партенопейцев" Карло Анчелотти.

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