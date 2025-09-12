Криштиану Роналду продолжает переманивать в Саудовскую Аравию своих партнеров по сборной Португалии. После срыва летнего перехода Бруну Фернандеша на Ближний Восток саудовские клубы попытаются вернуться с хорошим предложение зимой, сообщает Fichajes.

Фернандеш готов покинуть Манчестер Юнайтед после ЧМ-2026 – у него есть два направления

Аль-Наср и Аль-Иттихад все еще настроены на то, чтобы заполучить 31-летнего португальца. Руку к этому прикладывает и Роналду, который имеет большое влияние в Саудовской Аравии. Криштиану уже долго пытается убедить своего соотечественника согласиться на сумасшедший контракт.

Манчестер Юнайтед переживает финансовые трудности, поэтому английский клуб может распрощаться со своим капитаном в случае заманчивого предложения.

Напомним, что контракт Фернандеша с "красными дьяволами" действует до лета 2027 года.

