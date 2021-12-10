Болельщики Реала сохраняют надежду еще раз увидеть Криштиану Роналду в "сливочных" цветах.

Руководство мадридского клуба готово рассмотреть возвращение легенды уже во время зимнего трансферного окна, сообщает Football Insider.

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Роналду якобы раздражен тренерской неопределенностью в Манчестер Юнайтед. Ральф Рангник пришел только до конца сезона, а дальше ожидается новый тренер и очередная перестройка. В феврале португальцу исполнится 37, и он не собирается тратить последние годы своей карьеры на непонятные проекты. Перспективы Реала выглядят более стабильными и успешными.

Напомним, Роналду выступал за Реал с 2009 по 2018 годы, выиграв два чемпионата Испании и четыре ЛЧ. Статистика форварда в футболке "сливочных" впечатляет – 450 голов и 132 ассиста в 438 матчах.

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