Роналду ждет пятого ребенка – Джорджина беременна
15:45 - Читати українською
Криштиану Роналду вскоре снова станет отцом.
Джорджина Родригес находится на 12 неделе беременности, сообщает издание Hola. Счастливые родители ждут пополнения семьи. Малыш станет пятым ребенком Роналду.
У португальца уже есть четверо детей: Криштиану-младший, двойняшки от суррогатной матери Эва и Матео, а также общая с Джорджиной дочь Алана Мартина.
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