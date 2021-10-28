Джорджина Родригес находится на 12 неделе беременности, сообщает издание Hola. Счастливые родители ждут пополнения семьи. Малыш станет пятым ребенком Роналду.

У португальца уже есть четверо детей: Криштиану-младший, двойняшки от суррогатной матери Эва и Матео, а также общая с Джорджиной дочь Алана Мартина.

Мать Роналду не хочет, чтобы сын женился на Джорджине – пресса раскрыла причину