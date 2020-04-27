Роналду возвращается в Ювентус – португальца ожидает карантин

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду решил вернуться в Италию.

Португальский форвард должен завтра прибыть в Турин для подготовки к возобновлению сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Record.

Серия А вернется к тренировкам 4 мая, но не все так просто

Перед тем, как присоединиться к команде, Криштиану придется две недели провести в самоизоляции. Через подобный карантин пройдут все легионеры "бьянконери", прибывающие из-за рубежа. Напомним, что Роналду улетел из Италии 3 марта и с тех пор находился у себя дома на Мадейре.

К слову, в Италии с 4 мая позволили спортсменам проводить индивидуальные тренировки. Если не будет осложнений, то 18 числа начнутся командные занятия. На Апеннинах надеются, что рестарт Серии А состоится в конце весны или в первой половине июня.

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