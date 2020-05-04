Роналду застрял на Мадейре – первые тренировки Ювентуса придется пропустить

Лидер Ювентуса Криштиану Роналду пропустит премьерные занятия команды после выхода из карантина.

Ювентус после разрешения правительства выходит из отпуска и начинает на неделе тренировки. Туринский клуб созвал всех футболистов: кто находился в Италии, сразу приступит к занятиям, а кто прилетит из-за границы, будет вынужден отсидеть 2 недели самоизоляции.

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Роналду даже не может вернуться в Турин – он застрял на родной Мадейре. Частный самолет, который должен доставить его в Италию, находится в Мадриде и не может вылететь на португальский остров из-за запрета испанских властей. Получено уже 3 отказа, сообщает телекомпания TVI.

Впрочем, по информации Il Messaggero, самолет уже приземлился на Мадейре и вскоре перевезет Криштиану в Турин. Так или иначе, а старт тренировок Юве португалец пропустит, ведь вынужден пробыть 14 дней в карантине.

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