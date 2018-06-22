Роналду заплатит 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов и получит условный срок

Лидер Реала Криштиану Роналду признал свою вину по делу о неуплате налогов, однако избежит тюремного заключения. Об этом информируют испанские СМИ.

Форвард Реала Криштиану Роналду фактически заключил мировое соглашение с испанской налоговой. 33-летний португалец заплатит штраф в размере 18,8 млн евро, сообщает El Mundo.

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Роанлдо признал свою вину в 4 нарушениях, что позволит лидеру Реала избежать реального тюремного срока, а получить всего 2 года тюрьмы условно.

Ранее сообщалось, что Роналду заплатит 18-20 млн евро. Однако тогда о тюремном сроке речь не шла (в том числе об условном).

Напомним, Роналду за неуплату налогов угрожал реальный тюремный срок. СМИ сообщали даже о 10 годах тюрьмы.