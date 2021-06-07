Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду оставил клубные дела на втором плане.

Португалец не изменил своего решения – он хочет покинуть Ювентус, но окончательное решение будет принято только после Евро-2020, сообщает ESPN.

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По информации издания, представители Роналду изучают разные варианты продолжения карьеры для своего клиента. Среди клубов, которые готовы подписать форварда называют Реал, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Добавим, что контракт Роналду с Ювентусом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов.

Заметим, что для Португалии чемпионат Европы начнется 15 июня матчем против сборной Венгрии. Далее соперниками команды Фернанду Сантуша станут национальные команды Франции и Германии.

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