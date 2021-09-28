Португалец известен своим негативным отношением к нездоровому питанию дал повод для шуток.

Роналду обрушил акции Coca-Cola – один жест португальца стоил компании 4 млрд долларов

Несколько дней назад Роналду заметили в одном из ресторанов Subway. Это одна из крупнейших сетей заведений "быстрого обслуживания", основным блюдом в меню которого являются сэндвичи.

Криштиану удивил как посетителей, которые на тот момент были в помещении, так и пользователей соцсетей, которые активно распространяют видео, на котором Роналду выходит из Subway и садится в свой автомобиль.

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