Роналду заметили в манчестерском фастфуде - вирусное видео
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду изрядно удивил своих болельщиков.
Португалец известен своим негативным отношением к нездоровому питанию дал повод для шуток.
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Несколько дней назад Роналду заметили в одном из ресторанов Subway. Это одна из крупнейших сетей заведений "быстрого обслуживания", основным блюдом в меню которого являются сэндвичи.
Криштиану удивил как посетителей, которые на тот момент были в помещении, так и пользователей соцсетей, которые активно распространяют видео, на котором Роналду выходит из Subway и садится в свой автомобиль.
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