Роналду заявил, что прошлый сезон был самым тяжелым в его жизни и назвал причины

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о проблемах, которые преследовали его в течение прошлого года.

"У меня был тяжелый год из-за проблем с налогами и из-за дела Майорги. Это был очень сложный сезон. Это был самый сложный сезон в моей жизни, но не в профессиональном плане.

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Когда люди ставят под сомнение твою честь, это причиняет боль. Особенно с того момента, когда у меня появилась большая семья, любимая девушка и четыре ребенка. Криштиану, которому уже 9 лет, очень умный и многое понимает. В моем доме все узнали об этом из газет, и это было сложно. Это дело коснулось всей моей семьи.

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Мне не очень комфортно говорить об этой ситуации, но, слава Богу, было доказано, что я не виноват. Мои друзья, те, кого я люблю, и те, кто любит меня, были уверены в том, что я не виноват. Я горжусь тем, как они отреагировали на эту ситуацию", – сказал Роналду TV1.