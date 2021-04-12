После матча 30-го тура итальянской Серии А форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду не сдерживал негативных эмоций.

Звездный португалец продемонстрировал свою темную сторону после финального свистка в Турине, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Сначала раздраженный Роналду снова выбросил футболку на газон после просьбы болбоя отдать сувенир и навлек на себя гнев фанатов. Далее "досталось" раздевалке Ювентуса. Нападающий на входе ударил стену и шкафчик, а затем принял душ и молча покинул домашнюю арену "Старой синьоры". Местная пресса связывает эмоциональный взрыв Роналду с переосмыслением своего будущего. Форвард якобы стремится начать следующий сезон за пределами Италии.

К слову, несмотря на безголевой матч с генуэзцами, Криштиану Роналду продолжил уверенно лидировать в списке бомбардиров Серии А. Норовливый 5-кратный обладатель "Золотого мяча" имеет в активе 27 матчей в чемпионате, в которых забил 25 мячей.

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