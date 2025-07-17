Криштиану Роналду блестяще провел сезон 2024/25 в составе Аль-Насра и собрал самые престижные индивидуальные награды Саудовской про-лиги.

Роналду официально получил нового тренера в Аль-Насре – специалист получил шанс на месть

Как сообщает Goal, 40-летний португалец стал игроком сезона, любимцем фанатов и автором гола года. По итогам чемпионата он получил 15 отличий "игрок матча" в 30 поединках – лучший показатель среди всех футболистов лиги.

Роналду также завершил сезон лучшим бомбардиром турнира – 25 забитых мячей. Его результативность и лидерские качества продолжают делать его главной звездой Аль-Насра, который все еще мечтает о первом титуле в Саудовской Аравии.

Награду за лучший гол Роналду получил благодаря шикарному удару в 27 туре против Аль-Рияда – именно он принес команде победу 2:1. Этот мяч собрал 19% голосов болельщиков.

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