Роналду забил в первом же матче после возвращения в МЮ – один из самых легких мячей за всю карьеру португальца
Криштиану Роналду сразу начал радовать фанатов Манчестер Юнайтед своей результативностью.
Португальцу хватило одного тайма, чтобы оформить дебютный гол после возвращения на Олд Траффорд.
Роналду в стартовом составе дебютирует за Манчестер Юнайтед и сразу бьет рекорд АПЛ
Манчестер Юнайтед долго мучился с обороной Ньюкасла, пока свое веское слово не сказал Роналду. Голкипер "сорок" Вудман неудачно отбил удар Гринвуда, и новичок "красных дьяволов" не простил. Роналду оказался первым на подборе, закатив мяч в пустой угол – простой, но очень важный гол.
Напомним, Манчестер Юнайтед заплатил Ювентусу за 36-летнего португальца 15 млн евро с бонусами.
Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба