Португальцу хватило одного тайма, чтобы оформить дебютный гол после возвращения на Олд Траффорд.

Роналду в стартовом составе дебютирует за Манчестер Юнайтед и сразу бьет рекорд АПЛ

Манчестер Юнайтед долго мучился с обороной Ньюкасла, пока свое веское слово не сказал Роналду. Голкипер "сорок" Вудман неудачно отбил удар Гринвуда, и новичок "красных дьяволов" не простил. Роналду оказался первым на подборе, закатив мяч в пустой угол – простой, но очень важный гол.

Напомним, Манчестер Юнайтед заплатил Ювентусу за 36-летнего португальца 15 млн евро с бонусами.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба