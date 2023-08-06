Арабская ЛЧ, четвертьфинал

Раджа Касабланка – Аль-Наср – 1:3

Голы: Маду, 41 (аст) – Роналду, 19, Аль-Ганам, 29, Фофана, 38

Предпоследним полуфиналистом арабской Лиги чемпионов стал клуб, за который выступает Криштиану Роналду. Португалец принял непосредственное участие в этом процессе. Именно он открыл счет в матче против Раджа Касабланко. В общем, это уже третий гол подряд для форварда в этом турнире.

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В итоге Аль-Наср забил еще три гола (один из них в свои ворота). В конце матча Роналду был близок к дублю, но попал в перекладину. После победы на действующим победителем арабской ЛЧ клуб Криштиану в полуфинале турнира сыграет против Аль-Шорты из Ирака.