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Роналду взял Джорджину в "заложники" – на помощь пришли дети

12:58 49 Читати українською
Роналду взял Джорджину в "заложники" – на помощь пришли дети
Роналду с невестой и детьми / коллаж The Sun

Криштиану Роналду продемонстрировал, как проводит свободное время с семьей.

Напомним, Роналду на днях вернулся в Турин из Мадейры, где вместе с семьей находился в течение карантина. Ожидается, что в ближайшее время 35-летний португалец возобновит тренировки с одноклубниками по Ювентусу.

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А пока у Криштиану еще есть время на развлечения. Во время игр с детьми Роналду решил взять Джорджину в "заложники". Форвард крепко поймал возлюбленную за "пятую точку" и накрыл ее своим телом. Впрочем, дети мгновенно пришли Джорджине на помощь, сбросив Роналду на землю.

Видео опубликовала сама Джорджина в Instagram.

Напомним, форвард Ювентуса и его невеста воспитывают четырех детей (правда, общей является только младшая дочь – Алана Мартина).

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