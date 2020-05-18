Роналду взял Джорджину в "заложники" – на помощь пришли дети

Криштиану Роналду продемонстрировал, как проводит свободное время с семьей.

Напомним, Роналду на днях вернулся в Турин из Мадейры, где вместе с семьей находился в течение карантина. Ожидается, что в ближайшее время 35-летний португалец возобновит тренировки с одноклубниками по Ювентусу.

Джорджина разделась до пояса – девушка Роналду показала "голый" результат своих тренировок

А пока у Криштиану еще есть время на развлечения. Во время игр с детьми Роналду решил взять Джорджину в "заложники". Форвард крепко поймал возлюбленную за "пятую точку" и накрыл ее своим телом. Впрочем, дети мгновенно пришли Джорджине на помощь, сбросив Роналду на землю.

Видео опубликовала сама Джорджина в Instagram.

Напомним, форвард Ювентуса и его невеста воспитывают четырех детей (правда, общей является только младшая дочь – Алана Мартина).

Эротическая пауза: топ-30 фото соблазнительных барышень, которые скучают по Ярмоленко, Лунину, Месси и Роналду