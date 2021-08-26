Фернанду Сантуш выбрал футболистов на квалификационные поединки против Ирландии и Азербайджана, а также на спарринг с Катаром.

Первого сентября Португалия сыграет с Ирландией в рамках 4-го тура отбора на чемпионат мира-2022. Седьмого числа соперником команды Фернанду Сантуша станет Азербайджан. Между этими поединками "европейские селесао" сыграют товарищеский матч с Катаром.

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Сантуш вызвал на указанные матчи 25 футболистов. 36-летний Криштиану Роналду, который может в ближайшие дни покинуть Ювентус, оказался в этом списке, информирует официальный Twitter Федерации футбола Португалии.

Напомним, хотя бы один гол в этих поединках позволит Роналду обойти иранца Даеи и стать мировым рекордсменом по количеству голов в футболке национальной команды. Сейчас у обоих по 109 забитых мячей, а Криштиану сыграл за Португалию уже 179 матчей.

Португалия после 3-х туров возглавляет группу А, набрав 7 очков. Столько же у Сербии. Тройку замыкает Люксембург – 3 пункта.

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