Роналду вызвал скандал в Южной Корее – полиция начала расследование

Полиция Южной Кореи начала расследование против организатора матча Ювентуса со звездами местного чемпионата. Все из-за неучастия в поединке Криштиану Роналду.

Скандал вокруг невыхода Криштиану Роналду на матч Ювентуса против звезд чемпионата Южной Кореи 26 июля набирает обороты. Правоохранительные органы уже начали расследование против местного промоутера, который организовывал встречу, сообщает Marca.

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Полиция Сеула провела обыски в офисе компании The Fasta, которая занималась организацией поединка. Организаторов подозревают в мошенничестве. Целью визита правоохранителей стала проверка факта, действительно ли участие Роналду в товарищеской встрече было предусмотрено договором. О результатах обыска пока информации нет.

Напомним, отсутствие Криштиану Роналду в указанном матче вызвало возмущение южнокорейских фанатов, которые даже готовили иск о возмещении денег за билеты. Промоутеры утверждали, что португалец сыграет минимум тайм, а Ювентус объяснил отсутствие Криштиану проблемами со здоровьем.

К слову, билеты на матч приобрели около 66 тысяч фанатов. Максимальная стоимость пропуска составила 295 евро.

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