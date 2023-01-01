Одной из жертв звездного трансфера станет Жалолиддин Машарипов. Узбек уже избавился от футболки с номером 7, которую отдали Роналду, а теперь вообще рискует покинуть команду.

Роналду отказался от услуг звездного агента, устраивая свой трансфер в Аль-Наср

Дело в том, что после подписания Криштиану в составе Аль-Насра стало 9 легионеров, а лимит предусматривает всего 7 мест для таких футболистов. Машарипов станет одним из тех, кому придется уйти. Клуб уже выставил его на трансфер, сообщает Afrique Sports.

Стоит заметить, что у Аль-Насра было достаточно причин попрощаться с узбеком и без трансфера Роналду. На Машарипова возлагали много надежд, но он не сумел их оправдать, забив всего 4 гола в 29 матчах за клуб.