Летом к саудовскому гранду присоединился очередной португалец – Жоау Феликс приехал из Челси за 30 млн евро. Многие эксперты и фанаты не поняли такой шаг нападающего, которому всего 25 лет.

Роналду получил "Золотой бутс" – он стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии (ФОТО)

В частности, в популярном подкасте Chuveirinho раскритиковали Феликса. Роналду залетел в комментарии и жестко ответил: "Идиоты, которые ничего не понимают в футболе, но все равно высказывают свое мнение". Криш быстро удалил эту публикацию, но скрины уже разлетелись по сети.

Феликс признавался, что легендарный земляк был одним из ключевых факторов его решения перебраться в Саудовскую Аравию после скитаний по топ-клубам Европы (Атлетико, Барселона, Милан, Челси). Форвард начал ярко, оформив 4 гола в 5 матчах за Аль-Наср.

