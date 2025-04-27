Азиатская ЛЧ, четвертьфинал

Аль-Ахли – Бурирам – 3:0

Голы: Марез, 4, Галено, 6, Фирмино, 31

Йокогама Марионс – Аль-Наср – 1:4

Голы: Ватанабе, 53 – Дуран, 27, 49, Мане, 31, Роналду, 38

Удаления: Ватанабе, 73 (Йокогама)

Аль-Хиляль в феерическом матче добыл путевку в полуфинал азиатской ЛЧ, забив 7 голов – экс-звезда АПЛ оформил 1+2

Аль-Ахли без проблем разобрались с Бурирамом, забив три гола еще в первом тайме благодаря стараниям экс-звезд АПЛ Мареза и Фирмино. Саудовский клуб стал вторым, который вышел в полуфинал турнира. Аль-Ахли сыграет против Аль-Хиляля в следующем раунде.

Аль-Наср довольно неплохо начал матчи против Йокогамы. Японский клуб возглавляет Стив Холланд, который работал помощником в сборной Англии и Челси. До перерыва саудовцы забили три гола, авторами которых стали Дуран, Мане и Роналду. После перерыва избиение Йокогамы продолжилось. Дуран оформил дубль, снова классно сыграв на добивании. Японцы забили гол престижа, но это не помогло им избежать поражения. Аль-Наср сыграет в полуфинале с победителем пары Кавасаки – Аль-Садд.

️ GOAL: Cristiano Ronaldo



Yokohama F. Marinos 0-3 Al-Nassrpic.twitter.com/Z9nMhLKjLH — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 26, 2025

️ GOAL: Sadio Mane gets double lead



Yokohama F. Marinos 0-2 Al-Nassrpic.twitter.com/iK0cCnqRCY — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 26, 2025