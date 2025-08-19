"На Эль Садаре (прим. стадион Осасуны) публика была очень разгоряченной. Фанаты оскорбляли и освистывали Роналду с того момента, как он выходил разминаться.

Алонсо намекнул на дебют 60-миллионного новичка – тренер Реала высказался насчет конкуренции Трента и Карвахаля

Однажды, это его разозлило. На разминке он выполнял штрафные, пробивая в людей. Поэтому игра началась так бурно. После фола против Реала Криштиану толкнул моего товарища по команде Камуньяса, и я пошел его защищать. Я толкнул его, и он спросил, кто я и сколько мне платят.

На этом все не закончилось. Драка продолжилась в тоннеле раздевалки с участием Рамоса. Я был очень зол, и Криштиану с Серхио тоже. Мне совсем не понравилось их отношение. Роналду был высокомерным парнем. Он был потрясающим бомбардиром, но его поведение оставляло желать лучшего. Потом Моуринью и сказал, что я ищу бесплатной рекламы после одиннадцати лет игры в Ла Лиге. Это было очень неприятно", – рассказал Пандиани в интервью AS.

Напомним, Вальтер Пандиани выступал в Ла Лиге за Депортиво, Мальорку, Эспаньол и Осасуну. Он трижды выигрывал Кубок Испании.

Атлетіко сенсаційно програв Еспаньйолу, Атлетік у матчі зі скасованим голом і пенальті перестріляв Севілью